Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



Политолог прокомментировал, какие страны могут признать псевдореферендум России на временно оккупированных территориях Украины: "Потенциально признать "референдумы" могут КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа и не исключаю, что в этот раз может быть четкая позиция Лукашенко, что теперь он признает все российские аннексии" .



Владимир Воля отметил, что в отношении других государств, кардинальных изменений не будет по сравнению с позициями, которые были во время голосования на Генассамблее ООН 2 марта 2022 года, когда государства призвали РФ прекратить военные действия и вывести российские войска за границы Украины.



"Что касается Китая, то руководству в Пекине нужно всеми способами обращать внимание, что Путин может стать "отцом" не просто независимости Тайваня, но и чего-то большего. Если Китай прямо не осудит эти фокусы Путина с "референдумами", то так же и Тайвань может сказать, что они готовят референдум о, предположим, что бы стать очередным штатом США и сразу спрятаться под ядерный щит Соединенных Штатов. И такой сценарий может быть. Поэтому нужно очень внимательно обращать внимание правительствам всех стран, которые сейчас занимают нейтральную позицию, что такие фокусы с территориальной подчиненностью и аннексия с помощью ядерного оружия – это троянский метод, который однажды может быть применен и к ним", - подчеркнул Воля.

24 сентября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон осуждает псевдореферендумы и никогда не признает аннексию украинских территорий Россией

Также представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Анкара не будет признавать результаты псевдореферендумов о присоединении Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей к России

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