Если хотя бы одна единица зимней формы не будет качественной, будут возвращать всю партию, - Яровая

Там, обещали подписать за день, - сообщила член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая в эфире Радио NV.

Фактически речь идет о восстановлении приказа Минобороны №375, предусматривающего, что вещевое имущество принимается в соответствии с техническими требованиями эталонного образца, утвержденного Генеральным Штабом, и возможностью рандомной проверки партии товара.

"Наши украинские производители, которые постоянно шили для Министерства обороны, они всегда шили по техническим условиям. Они отшивают качественную одежду, поступающую на склады Минобороны. И тендерные условия по зимней форме мы прописали так, что на торги Минобороны могут выйти только украинские производители" , – отметила Яровая.

Прием товара, согласно 335-му приказу, происходит в соответствии с техническими условиями.

"В них прописано, какая ткань, какая плотность, как отталкивает влагу, очень много показателей… По эталонному образцу, согласованному Генеральным штабом, и с возможностью рандомной проверки партии товара в лаборатории. То есть если хоть один показатель не совпадает, возвращается вся партия", – подчеркнула Яровая.

Скандал с зимней одеждой

10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 года якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

Уже 25 августа сообщалось, что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".

Экс-министр обороны Алексей Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил пари депутату и журналисту. Они отреагировали. 26 августа Резников заявил, что МО закупило 180 тыс. зимних курток, которые передали ВСУ еще в прошлом году.