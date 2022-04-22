Если хотите праздники – автобусы ждут: Глава Луганской ОВА заявил, что в регионе не будет богослужений на Пасху

Об этом Сергей Гайдай написал в Facebook.



По словам Гайдая, чтобы жители почувствовали атмосферу праздника – нужно эвакуироваться.



"Чтобы Пасха была похожа на тот праздник, к которому мы привыкли - эвакуируйтесь. Последние дни в разных областях Украины местные власти призывают соблюдать комендантские часы, смотреть богослужения по телевизору, освящать пасхи утром… Я просто скажу для тех, кто остался - берегите себя" , - Сергей Гайдай.



Глава Луганской ОВА заверил, что в Луганской области богослужений не будет



"На Луганщине богослужений не будет, наши храмы пострадали от обстрелов, может будут паски... Комендантский час у нас, по ощущению, длится постоянно... людей на улицах почти нет и в день. У нас будет военная Пасха - только в наших мыслях. Если хотите праздника и быть в безопасности - автобусы ждут с утра", - говорится в обращении Сергея Гайдая.



В Луганской области уже 18 дней длится воздушная тревога.





22 апреля в результате обстрелов российской армией луганских окрестностей все жилые районы Северодонецка остались без электроэнергии.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в области, по состоянию на 22 апреля, остается около 70 тыс. человек.

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