Если хотите праздники – автобусы ждут: Глава Луганской ОВА заявил, что в регионе не будет богослужений на Пасху
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в регионе не будет богослужений на Пасху, а тем, кто хочет праздника, лучше эвакуироваться
Об этом Сергей Гайдай написал в Facebook.
По словам Гайдая, чтобы жители почувствовали атмосферу праздника – нужно эвакуироваться.
"Чтобы Пасха была похожа на тот праздник, к которому мы привыкли - эвакуируйтесь. Последние дни в разных областях Украины местные власти призывают соблюдать комендантские часы, смотреть богослужения по телевизору, освящать пасхи утром… Я просто скажу для тех, кто остался - берегите себя" , - Сергей Гайдай.
Глава Луганской ОВА заверил, что в Луганской области богослужений не будет
"На Луганщине богослужений не будет, наши храмы пострадали от обстрелов, может будут паски... Комендантский час у нас, по ощущению, длится постоянно... людей на улицах почти нет и в день. У нас будет военная Пасха - только в наших мыслях. Если хотите праздника и быть в безопасности - автобусы ждут с утра", - говорится в обращении Сергея Гайдая.
В Луганской области уже 18 дней длится воздушная тревога.
- 22 апреля в результате обстрелов российской армией луганских окрестностей все жилые районы Северодонецка остались без электроэнергии.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в области, по состоянию на 22 апреля, остается около 70 тыс. человек.
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