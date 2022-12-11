Фантазия и вымысел делает писателя хорошим писателем. Я бы никогда не придумал Франческу и ее приключений, потому что у меня просто никогда не было такого полета фантазии, как у Доржа.

Лгать в биографии и в публичных сведениях о себе – очень плохо. Это уже не фантазия писателя, а обман и получение материальной выгоды из-за того, что люди считают тебя большим, чем ты на самом деле. Это приглашение на инвенты и выставки, большие тиражи, больше охвата аудитории и большие деньги на лжи.

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Одна из фундаментальных вещей, которые отличают нас от европейцев из старой Европы – мы врем. Слово украинца чаще всего не стоит ничего

Одна из фундаментальных вещей, которые отличают нас от европейцев из старой Европы – мы врем. Слово украинца чаще всего не стоит ничего. Мы обещаем быть вовремя и опаздываем. Мы обещаем что-нибудь сделать, а когда приходит дедлайн, не делаем и выключаем телефон. Мы можем приврать банку, чтобы получить кредит, а работодателю – чтобы получить работу.

Думаю, многим неприятно такое читать о своей нации. Думаю, большинство моих друзей не такие и не врут. Но большинство людей вокруг лжет. Это верно. Каждый из нас с легкостью назовет десяток примеров маленькой и большой лжи окружающих.

В старой Европе слово имеет цену. Люди дорожат репутацией. Если солжешь раз, с тобой многие годы никто не будет иметь дел. Поэтому врать невыгодно и не принято. Это очень упрощает ведение бизнеса и укрепляет чувство безопасности.

Если хотим быть европейцами, нельзя терпеть ложь. Даже маленькую. Даже, на первый взгляд, невиновна.

Поэтому для меня Дорж Бату как человек больше не существует. Это такой же лжец, как Арестович, Гордон, Тищенко, Шуфрич и другая пз**та, которая почему-то до сих пор рукопожатная в нашей стране.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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