Если хоть один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен, - Данилов

Об этом сообщает официальный Facebook-профиль СНБО.



По словам Данилова, территорию Беларуси РФ сейчас использует для своих военных целей в развязанной войне против Украины, но если хоть один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен.



Секретарь СНБО также заметил, что президент России принуждает Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии.



"Лукашенко понимает, что это будет крахом для Беларуси. Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину", - подчеркнул Алексей Данилов.



"Секретарь СНБО отметил, что рашизм, существующий в России уже более 20 лет и на который мир не обращал внимания, привел к началу третьей мировой войны в Европе. Россияне уже публично говорят о планах захватить европейские страны. Представители французского и немецкого бизнеса, которые не ушли из России, фактически являются сообщниками страны-террориста, поскольку на деньги от этой торговли Россия покупает оружие, которым убивает украинцев", - говорится в сообщении СНБО.



Читайте также: Боеспособные части армии Беларуси перейдут на сторону Украины и вместе отправятся на Минск, - генерал Ягун.





Напомним, 19 марта председатель правления Укрзализныци Александр Камишин заявил, что между Беларусью и Украиной нет железнодорожного сообщения.

19 марта подконтрольный режиму Лукашенко чрезвычайный и уполномоченный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол заявил , что кроме него с украинской территории выехали еще 10 сотрудников посольства.