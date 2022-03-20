Если хоть один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к белорусским солдатам и предостерег их от нападения на Украину
Об этом сообщает официальный Facebook-профиль СНБО.
По словам Данилова, территорию Беларуси РФ сейчас использует для своих военных целей в развязанной войне против Украины, но если хоть один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен.
Секретарь СНБО также заметил, что президент России принуждает Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии.
"Лукашенко понимает, что это будет крахом для Беларуси. Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину", - подчеркнул Алексей Данилов.
"Секретарь СНБО отметил, что рашизм, существующий в России уже более 20 лет и на который мир не обращал внимания, привел к началу третьей мировой войны в Европе. Россияне уже публично говорят о планах захватить европейские страны. Представители французского и немецкого бизнеса, которые не ушли из России, фактически являются сообщниками страны-террориста, поскольку на деньги от этой торговли Россия покупает оружие, которым убивает украинцев", - говорится в сообщении СНБО.
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- Напомним, 19 марта председатель правления Укрзализныци Александр Камишин заявил, что между Беларусью и Украиной нет железнодорожного сообщения.
- 19 марта подконтрольный режиму Лукашенко чрезвычайный и уполномоченный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол заявил , что кроме него с украинской территории выехали еще 10 сотрудников посольства.
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