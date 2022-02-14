"Если какой-то Гиркин попытается захватить админздания, будет расстрелян нашим спецназом": Монастырский обратился к украинцам по поводу угрозы от РФ

Об этом он сказал 14 февраля в своем обращении.

"Мы верим в наши Вооруженные Силы! Они вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины".

А мы в Министерстве внутренних дел не допустим никаких сепаратистских проявлений типа тех, что были весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке!", - отметил министр.

Он уточнил, что повторения Славянска в Украине не последует.

"Если какой-нибудь "горкин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и никаких колебаний!", - добавил Монастырский.

Министр призвал украинцев не паниковать и сохранять спокойствие.

"Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее", - подытожил политик.

Напомним, что Польское председательство в ОБСЕ подтвердило дату встречи представителей по агрессии РФ в Украине.

Министры финансов стран "Группы семи" предупредили Россию о серьезных последствиях в случае "дальнейшей военной агрессии против Украины".

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