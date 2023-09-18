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OPINION

Если Кадыров все же умрет

Вадим Денисенко
18 сентября, 2023 понедельник
11:09
Мнение

Если Кадыров все же умрет, должны понимать следующие вещи

1. История знает случаи, когда политиков держат в коме месяцами, а то и годами. Но мой любимый пример – это Ясир Арафат, которого похоронили только тогда, когда были решены все финансовые вопросы (его счет и бюджет Палестины были близнецами). И сейчас, судя по всему, три четверти вопросов связаны с финансовыми потоками.

2. Путин не раз давал понять, что он не видит замены клана Кадырова. Существует высокая вероятность, что будет предложена модель, в которой сына Кадырова объявят преемником (с какой-то совещательной должностью), но при нем будет поставлен регент (кто-то из клана Кадырова). Такая модель имеет свои огромные минусы (она просто может быть нестабильна), но сейчас для Кремля важна стабильность на переходном этапе.

3. Главное поле битвы – это не Чечня, а финансовые потоки, в которых арбитром выступал Кадыров. И это все – от наркотиков до легальных бизнесов, генерирующих миллиарды кэша, который позволял содержать и собственную гвардию и многое другое. Сейчас Россия может оказаться в ситуации глобального передела этих потоков. Силовики начнут рвать эти потоки, перенаправляя их на себя. В целом, Россия стоит на пороге возможного крупного криминального передела.

4. Пока неясно, как Кремль поступит с частной армией Кадырова. Есть два варианта: оставить все без изменений или сделать блиц-криг, по разрушению этой армии. Что перевесит: страх дестабилизации или желание "уравнять" Чечню пока неясно.

5. Кадыров играл роль главного защитника мусульман с соответствующими неформальными отношениями на Ближнем Востоке. Это отдельный вектор: пока мы не понимаем, кто займет эту нишу (и вообще займет ли).

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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