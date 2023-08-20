Если Израиль не прекратит депортацию украинцев, хасидов могут не пустить в Умань
Посольство Украины в Израиле подчеркнуло, что если депортация украинцев из Израиля не прекратится, въезд израильтянам в Умань будет запрещен
Об этом они заявили в Facebook.
"Если депортация украинцев из Израиля не прекратится, въезд израильтянам в Умань будет запрещен. Украина намерена прекратить безвизовый режим с Израилем", – говорится в сообщении.
Посол Украины Евгений Корнийчук призывает премьер-министра Беньямина Нетаньяху пересмотреть въездную политику в отношении украинцев и вмешаться в этот вопрос.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что правительство Украины не потерпит унижения своих граждан во время въезда в Израиль: "Мы прекратим действие наших двусторонних соглашений об отмене виз, как это предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант существует на нашем столе" .
- 12 августа СМИ со ссылкой на источники писали, что Украина может приостановить действие безвизового режима с Израилем.
- Украина рассматривает вопрос о приостановлении безвиза с Израилем по двум причинам. Первая – из-за сложности обеспечить безопасность паломникам, которые собираются в Умань.
- Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук считает, что российская оккупационная армия может прибегнуть к провокации против хасидов, которые каждую осень приезжают в Умань.
- Более 30 тысяч хасидов намерены прибыть в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана.
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