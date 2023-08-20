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Если Израиль не прекратит депортацию украинцев, хасидов могут не пустить в Умань

20 августа, 2023 воскресенье
21:34
Общество

Посольство Украины в Израиле подчеркнуло, что если депортация украинцев из Израиля не прекратится, въезд израильтянам в Умань будет запрещен

Об этом они заявили в Facebook.

"Если депортация украинцев из Израиля не прекратится, въезд израильтянам в Умань будет запрещен. Украина намерена прекратить безвизовый режим с Израилем", – говорится в сообщении.

Посол Украины Евгений Корнийчук призывает премьер-министра Беньямина Нетаньяху пересмотреть въездную политику в отношении украинцев и вмешаться в этот вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что правительство Украины не потерпит унижения своих граждан во время въезда в Израиль: "Мы прекратим действие наших двусторонних соглашений об отмене виз, как это предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант существует на нашем столе" .

Мир
Украина
Израиль
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