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Главная Война с Россией Если Израиль готов продавать танки, понимая, что они окажутся в Украине – это принципиальное изменение политики нейтралитета, – израильский политолог Пелливерт
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Если Израиль готов продавать танки, понимая, что они окажутся в Украине – это принципиальное изменение политики нейтралитета, – израильский политолог Пелливерт

18 июня, 2023 воскресенье
18:14
Война с Россией

Если Израиль продаст танки, понимая, что они окажутся в Украине – это изменит политику нейтралитета страны. Это могут быть договоренности между США и Израилем

Об этом в эфире Еспресо заявил израильский политолог Михаил Пелливерт.

"В Израиле ходили слухи, что или Польша, или Словакия, или одна из стран Балтии попросили руководство страны закупать танки, которые Израилю уже не нужны. Якобы одна из стран попросила скупить танки, намекая на то, что они могут быть переданы третьей стране. Меня это очень удивило, потому что, если Израиль решил слезть с этого нейтралитета и готов продавать свое оружие в одну из европейских стран, понимая, куда оно попадет - это без сомнения принципиальное изменение нашей политики нейтралитета. Есть много подтверждений, что израильские противотанковые системы уже замечены на поле боя. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о танках, но я почти уверен, что если это делается, то это один из вопросов договоренностей между США и Израилем", - считает он.

  • По данным СМИ, Израиль ведет переговоры о продаже своего танка Merkava двум странам, одна из которых расположена в Европе. Израильское издание Ynet сообщает, что речь идет о продаже сотен танков. Танки Merkava Mark 2 и 3, о которых идет речь, были изготовлены в Израиле в 1980-х и 1990-х годах и в последние годы выведены из эксплуатации.
Израиль
США
Военные новости
оружие для Украины
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