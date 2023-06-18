Об этом в эфире Еспресо заявил израильский политолог Михаил Пелливерт.

"В Израиле ходили слухи, что или Польша, или Словакия, или одна из стран Балтии попросили руководство страны закупать танки, которые Израилю уже не нужны. Якобы одна из стран попросила скупить танки, намекая на то, что они могут быть переданы третьей стране. Меня это очень удивило, потому что, если Израиль решил слезть с этого нейтралитета и готов продавать свое оружие в одну из европейских стран, понимая, куда оно попадет - это без сомнения принципиальное изменение нашей политики нейтралитета. Есть много подтверждений, что израильские противотанковые системы уже замечены на поле боя. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о танках, но я почти уверен, что если это делается, то это один из вопросов договоренностей между США и Израилем", - считает он.