Об этом заявил заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

"Снабжение оружия Киеву станет для Израиля очень опрометчивым шагом. Он разрушит все межгосударственные отношения между странами.

Я уже не говорю о том, что бандеровские ублюдки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных муртадов. Если им снабжать оружием, тогда Израилю вовремя объявить Бандеру и Шухевича своими героями…" - написал Медведев в Telegram.

Отметим, Медведева написал об этом вскоре после заявления министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шая о том, что пора начать поставки оружия Украине – в том числе в ответ на использование Россией иранских беспилотников.

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