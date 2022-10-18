Если Израиль будет поставлять оружие Украине, тогда должен был бы объявить Бандеру и Шухевича своими героями, - Медведев
Медведев сердится на Израиль из-за возможной поставки оружия Украине, о котором заговорили в Тель-Авиве после усиления военного сотрудничества РФ и Ирана.
Об этом заявил заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
"Снабжение оружия Киеву станет для Израиля очень опрометчивым шагом. Он разрушит все межгосударственные отношения между странами.
Я уже не говорю о том, что бандеровские ублюдки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных муртадов. Если им снабжать оружием, тогда Израилю вовремя объявить Бандеру и Шухевича своими героями…" - написал Медведев в Telegram.
Отметим, Медведева написал об этом вскоре после заявления министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шая о том, что пора начать поставки оружия Украине – в том числе в ответ на использование Россией иранских беспилотников.
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