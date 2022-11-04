Если из Беларуси по Украине будут запускать ракеты, G7 ужесточит санкции против режима Лукашенко, - заявление
Страны Большой семерки предупредили самопровозглашенные власти Беларуси об усилении санкций в случае дальнейшего привлечения этой страны к российской агрессии против Украины
Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7, передает Радио Свобода.
"Если белорусские власти еще больше привлекут Беларусь к агрессивной войне РФ против Украины, в частности, позволят российским вооруженным силам использовать территорию Беларуси для запуска ракет, нацеленных на Украину, страны Группы семи наложат на режим огромные дополнительные расходы", - заявили министры иностранных дел стран G7.
Ранее Минобороны Беларуси заявило, что Кремль и Минск начали подготовку военных учений на 2023 год.
Американский Институт изучения войны назвал возможное вступление Беларуси в войну против Украины маловероятным.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 38.5Продажа 39.51
- Актуальное
- Важное