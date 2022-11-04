Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7, передает Радио Свобода.

"Если белорусские власти еще больше привлекут Беларусь к агрессивной войне РФ против Украины, в частности, позволят российским вооруженным силам использовать территорию Беларуси для запуска ракет, нацеленных на Украину, страны Группы семи наложат на режим огромные дополнительные расходы", - заявили министры иностранных дел стран G7.

Ранее Минобороны Беларуси заявило, что Кремль и Минск начали подготовку военных учений на 2023 год.

Американский Институт изучения войны назвал возможное вступление Беларуси в войну против Украины маловероятным.

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