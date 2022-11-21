Если Иран продолжит предоставлять ракеты России, то Израиль будет поставлять Украине высокоточное баллистическое вооружение, - Хулата
Израиль предупредил власти РФ, что если Иран начнет поставку баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты.
Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на главу Совета национальной безопасности Израиля Эяль Хулата, выступая на форуме в Бахрейне.
Как сообщает государственная медиакорпорация "Кан", пока нет никаких указаний на то, что речь идет о ракетах израильского производства.
Однако большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось этого вида вооружения.
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