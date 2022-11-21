Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на главу Совета национальной безопасности Израиля Эяль Хулата, выступая на форуме в Бахрейне.

Как сообщает государственная медиакорпорация "Кан", пока нет никаких указаний на то, что речь идет о ракетах израильского производства.

Однако большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось этого вида вооружения.

Напомним, Израиль под давлением Соединенных Штатов согласился профинансировать закупку "стратегических материалов" для украинской армии

25 октября украинские евреи обратились к власти и гражданскому обществу Израиля с призывом "встать на светлую и справедливую сторону истории" и помочь украинцам в борьбе с Россией.

Министр обороны Израиля Бени Ганц ранее заявил , что у Израиля нет достаточных производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки Украине систем противовоздушной обороны.