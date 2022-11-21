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Если Иран продолжит предоставлять ракеты России, то Израиль будет поставлять Украине высокоточное баллистическое вооружение, - Хулата

21 ноября, 2022 понедельник
12:43
Мир

Израиль предупредил власти РФ, что если Иран начнет поставку баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты.

Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на главу Совета национальной безопасности Израиля Эяль Хулата, выступая на форуме в Бахрейне.

Как сообщает государственная медиакорпорация "Кан", пока нет никаких указаний на то, что речь идет о ракетах израильского производства.

Однако большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось этого вида вооружения.

  • Напомним, Израиль под давлением Соединенных Штатов согласился профинансировать закупку "стратегических материалов" для украинской армии
  • 25 октября украинские евреи обратились к власти и гражданскому обществу Израиля с призывом "встать на светлую и справедливую сторону истории" и помочь украинцам в борьбе с Россией.
  • Министр обороны Израиля Бени Ганц ранее заявил , что у Израиля нет достаточных производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки Украине систем противовоздушной обороны.

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Украина
Израиль
Иран
война с Россией
оружие для Украины
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