Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация с поставкой баллистических ракет из Ирана в РФ очень напряженная. Такой риск сохраняется по сей день. Однако, я считаю, что в ответ на поставки в РФ баллистических ракет из Ирана США могут передать Украине Atacms. Это не обсуждается в целом, но я убежден, что за кулисами именно такой переговорный баланс сохраняется сегодня", - пояснил Згурец.

Аналитик считает, что Иран не решится на поставку ракет Москве, хотя такие угрозы все же существуют.

"Россия прекрасно понимает последствия поставок ракет из Ирана. С другой стороны, на Иран сохраняется давление по поводу недопустимости поставок такого типа вооружения. Поэтому сейчас говорить о поставках какого-то серьезного военного снаряжения из Ирана в Москву не приходится", - добавил он.