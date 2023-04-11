Если Иран будет поставлять баллистические ракеты России, США передадут Украине Atacms, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что США могут передать Украине Atacms в ответ на поставку Ираном баллистических ракет России
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация с поставкой баллистических ракет из Ирана в РФ очень напряженная. Такой риск сохраняется по сей день. Однако, я считаю, что в ответ на поставки в РФ баллистических ракет из Ирана США могут передать Украине Atacms. Это не обсуждается в целом, но я убежден, что за кулисами именно такой переговорный баланс сохраняется сегодня", - пояснил Згурец.
Аналитик считает, что Иран не решится на поставку ракет Москве, хотя такие угрозы все же существуют.
"Россия прекрасно понимает последствия поставок ракет из Ирана. С другой стороны, на Иран сохраняется давление по поводу недопустимости поставок такого типа вооружения. Поэтому сейчас говорить о поставках какого-то серьезного военного снаряжения из Ирана в Москву не приходится", - добавил он.
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