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Эксклюзив

Если Иран будет поставлять баллистические ракеты России, США передадут Украине Atacms, - Згурец

11 апреля, 2023 вторник
09:27
война с Россией

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что США могут передать Украине Atacms в ответ на поставку Ираном баллистических ракет России

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация с поставкой баллистических ракет из Ирана в РФ очень напряженная. Такой риск сохраняется по сей день. Однако, я считаю, что в ответ на поставки в РФ баллистических ракет из Ирана США могут передать Украине Atacms. Это не обсуждается в целом, но я убежден, что за кулисами именно такой переговорный баланс сохраняется сегодня", - пояснил Згурец.

Аналитик считает, что Иран не решится на поставку ракет Москве, хотя такие угрозы все же существуют.

"Россия прекрасно понимает последствия поставок ракет из Ирана. С другой стороны, на Иран сохраняется давление по поводу недопустимости поставок такого типа вооружения. Поэтому сейчас говорить о поставках какого-то серьезного военного снаряжения из Ирана в Москву не приходится", - добавил он.

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Россия
Иран
оккупированные территории
США
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