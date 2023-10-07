Если говорят о деньгах, которые получает Украина, значит все на правильном пути, - польский политик Чех

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Американцы и европейцы умеют прекрасно зарабатывать и считать деньги, но украинцы тоже неплохи в этом. Некоторые страны думали, что украинцы так не умеют считать деньги. По последней имеющейся информации уже примеряется в бюджет Европейского Союза, что в 2030 году Украина станет членом ЕС. Знаете, сколько Украина получит денег в течение первых 7 лет членства в Евросоюзе? На политику сельского хозяйства и на выравнивание между районами будет предоставлено 186 млрд евро. Это чистые и живые деньги без процентов, это не кредиты", - отметил польский политик.

По его словам, часть европейских экспертов говорит, что украинский случай другой, учитывая, что Украина в состоянии войны. Они отмечают, что уже какие-то средства были предоставлены в помощь Украине.

"А еще есть крупные российские фонды, которые заморожены с более чем $300 млрд, эти эксперты говорят, что может эту часть тоже учесть в предоставлении средств Украине. А потом еще вспоминают об американских деньгах для Украины, спрашивая: А не слишком ли много хотите? И это уже правильные разговоры. То есть, когда доходит до такого этапа, я счастлив. Ведь если говорят о деньгах, которые получает Украина, значит все на правильном пути", - резюмировал Мирослав Чех.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз о немедленном вступлении по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Еспресо, в Европарламенте допускается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены до 2030 года. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил, что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

4 октября министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна подтвердил, что Европейский Союз планирует в декабре 2023 года официально объявить о начале переговоров о вступлении Украины.