Если Госдума "отменит" независимость Литвы, Евросоюз должен разорвать отношения с Россией, - евродепутаты
В письме верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю политики из 14 стран призвали руководство Евросоюза быстро и решительно разорвать дипломатические отношения с Россией и выслать всех российских дипломатов из постоянного представительства ЕС, если российская дума примет законопроект о непризнании Литвы как суверенного государства
Инициатором обращения выступил евродепутат от Эстонии, командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Риго Террас. Об этом сегодня, 18 июня 2022 года, написала таллиннская газета Postimees.
"Цель путинской России – подчинить себе страны бывшего Советского Союза и разрушить архитектуру европейской безопасности. Частью этого является война против Украины и распространение ложной информации. Конечная цель – разрушить Европейский Союз и восстановить Российскую империю", – заявил Террас.
Террас добавил, что Евросоюз не может закрывать глаза на то, как Россия подрывает независимость членов ЕС.
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"Ведется пропаганда с целью растоптания легитимности суверенитета стран, когда-то оккупированных Советским Союзом. Игнорирование и ложь о международном праве – немаловажная часть империалистической российской пропаганды", – добавил он.
По мнению генерал-лейтенанта, Россия сейчас пытается обеспечить псевдоюридическую базу вооруженного вторжения в страны Балтии.
Обращение, инициированное Террасом, подписали 57 евродепутатов из 14 стран: Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Польши, Чехии, Румынии, Венгрии, Словакии, Люксембурга, Болгарии, Бельгии и Испании.
- В Госдуме России обсуждается законопроект об отмене признания государственной независимости Литвы. По словам инициатора законопроекта депутата Госдумы Евгения Федорова, к Литве могут добавиться Эстония и Латвия.
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