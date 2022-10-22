Об этом сообщило издание Stuttgarter-Nachrichten .

"Если в Украине больше не будет ни электричества, ни отопления, ни воды, это может вызвать новое миграционное цунами", - сказал он.

Также Шмыгаль обвинил Россию в желании "погрузить Украину в гуманитарную катастрофу", атакуя ее гражданскую инфраструктуру.

В связи с этим он попросил предоставить "мобильное оборудование для производства электроэнергии и тепла", а также оборудование для очистки воды. Топливо для генераторов пока еще есть, "но если будет масштабный сбой в электро- и теплоснабжении, то нам понадобится больше". Тогда Украине также пригодится "импорт электроэнергии" с Запада. Кроме того, премьер-министр обратился в Германию с просьбой как можно быстрее предоставить дальнейшую военную помощь.

"Это буквально вопрос дней", – заявил премьер.

Кроме этого, по его словам, также необходимы глушилки для противодействия "20-30 иранским беспилотникам-камикадзе", которые Россия использует каждый день против Украины.

Шмыгаль высоко оценил недавно поставленный германский зенитно-ракетный комплекс "IRIS-Т". Сейчас он используется и "уже спас много-много жизней", отметил премьер.

В понедельник Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц откроют немецко-украинский экономический форум в Берлине, где высшие представители обеих стран обсудят вопрос обновления Украины. Несколько министров из Украины приедут в Берлин или будут на связи в режиме онлайн, сообщили организаторы.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, недавно переданный из Германии, 18 октября уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине.

20 октября Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил в непреклонной поддержке и поставке современной техники для ПВО.

22 октября Шольц заявил, что Мир должен помочь Украине не только оградиться от РФ, но и отстроиться. Он считает важным не только "очень конкретно" определить, что нужно сделать, куда нужно вложить инвестиции, как можно организовать восстановление, но и подумать и о том, как в течение многих лет мировое общество сможет финансировать такое восстановление.

22 октября стало известно, что Германия не поставляет в Украину танки западного образца, в том числе потому, что власти учитывают мнение граждан, которые не согласны с политикой санкций и поставками оружия.

На 22 октября известно, что главы Минобороны и МИД и Германии требуют от министра финансов увеличить военную помощь Украине.

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