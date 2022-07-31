Такое мнение нардеп высказал в эфире Еспресо.



"Главный фактор подготовки к отопительному сезону – это не басни НАК "Нафтогаз", что нужно закачивать 19 млрд кубометров газа. Нам не нужно столько газа, поверьте мне, у нас значительно сократилось потребление газа, потому что не все предприятия работают и многие украинцы уехали" из страны.И у нас по балансу газа украинской добычи полностью хватает для предприятий "Теплокоммунэнерго" и для населения", - подчеркнул Алексей Кучеренко.



Народный депутат отметил, что ни о каком повышении тарифов вообще речь не идет, потому что украинский газ государство может регулировать, поэтому себестоимость нашего газа вместе с рентабельностью максимум 4-4,5 гривны.



"Будет работать комиссия по энергетике, которая докажет, что НАК "Нафтогаз" шантажирует государство, правительство и президента. Уже сняли вопросы повышения тарифов, потому что это невозможно на сегодняшний день. Гарантирую, что тарифы не будут повышаться. Главное, чтобы хватило газа. Если газ не воровать и не перепродавать, то украинской добычи хватит для украинцев. Газ можно скрывать в хранилищах, чтобы потом требовать большую цену. Сейчас по балансу газа есть огромный вопрос и Нафтогаз все делает, чтобы не обнародовать этот баланс. А когда мы увидим баланс газа, то сразу поймем, куда его можно девать. Я думаю, воровать и перепродавать, это мое убеждение", - пояснил Кучеренко.

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