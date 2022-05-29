Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сначала говорили, что РСЗО передавать Украине опасно, что Россия это будет считать эскалацией. Но сейчас передают Himars вместе с реактивным снарядом. Недавно прошла информация о том, что Украина и США неформально договариваются о том, как будет применяться оружие США по территории РФ. Они нас не ограничивают в применении этого оружия. Но предупреждают, чтобы это оружие было применено адекватно. Также нужна разведка и такую разведку могут предоставить разведывательные комплексы, которые тоже есть в США", - напомнил Чумак.

Также генерал-майор запаса отметил, что легитимные военные цели – это аэродромы, нефтебазы, базы с горючим противника. Это колонны, выдвигающиеся перед боевыми порядками.

Это позиционные районы ракетных комплексов "Искандер". Это Крымский мост, через который идет огромное количество вооружения на Херсонское и Запорожское направления. Это абсолютно легитимные цели. Мы не применяем какое-либо оружие по гражданским объектам. Почему мы на себя должны брать непонятное обязательство о неприкосновенной территории России, которая граничит с нашей границей? Нет, так не может быть. Они пошли на нас войной и хотят, чтобы мы дошли до границы и сказали стоп! Что наши пули не полетят по базам, по арсеналам. И это может быть не только "Himars". Это может быть "Смерч", "Ураган", "Точка-У". Нам нужно добраться до дистанции, с которой мы можем поражать военные цели на территории РФ. Если у нас будет "Гарпун", который будет стоять под Николаевом – тогда Севастопольская бухта это цель, которую можно поражать", – считает Чумак.

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Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, уже на следующей неделе объявит, что направит в Украину ракетные системы дальнего радиуса действия М270 и М142.

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