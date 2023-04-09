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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Если Гаага не признает действия РФ геноцидом, то представители Кремля могут получить сроки за преступления против человечества, – исследователь геноцидов Тоттен
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Если Гаага не признает действия РФ геноцидом, то представители Кремля могут получить сроки за преступления против человечества, – исследователь геноцидов Тоттен

9 апреля, 2023 воскресенье
16:40
война с Россией

Чтобы войну назвать геноцидом, необходимо найти намерение преступника относительно полного или частичного уничтожения определенной группы людей

Об этом в эфире Эспрессо заявил американский профессор, исследователь геноцидов Сэмюэль Тоттен.

"Каждая война не является геноцидом, но каждая война сопровождается бомбардировками, артиллерией, минометами, минированиями, расстрелами в стиле айнзацгрупп в Украине и Советском Союзе. Неправильно хвататься за термин геноцид только потому, что идет война. И снова повторюсь, что каждое из этих преступлений очень важное", - отметил он.

Тоттен считает, что каждое из этих преступлений является ужасным зверством.

"О военных преступлениях мы знаем, что россияне били по школам, в которых находились дети. Мы знаем, что они атаковали больницы вместе с врачами, медсестрами, пациентами, беременными матерями и младенцами. Это стопроцентные военные преступления. И они должны сидеть в тюрьме столько, сколько прокуроры смогут получить за каждый конкретный случай", - сказал исследователь.

Он подчеркнул, что для того, чтобы войну назвать геноцидом, необходимо найти намерение преступника по поводу полного или частичного уничтожения определенной группы людей.

"Что нужно понимать? При геноциде мы не говорим об уничтожении отдельных людей. Геноцид - это уничтожение групп. Согласно конвенции ООН о геноциде под защитой находятся четыре группы: национальные группы, расовые группы, этнические группы и религиозные группы", - сказал ученый.

Тоттен добавил, что сейчас эти четыре группы несколько расширены в результате деятельности Международного уголовного трибунала по Руанде и бывшей Югославии.

"Те действия (в Мариуполе, - ред.) могут в конечном итоге трактоваться как геноцид, если намерение будет доказано. Но лично для меня главное, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Если МУС не придет к выводу, что этот человек, этот генерал, Путин, его приспешники в Кремле совершали геноцид, то украинцам не стоит разочаровываться, потому что если их признают виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях, они все равно могут отбывать пожизненное заключение или длительный срок заключения. Поэтому этот вопрос о геноциде чрезмерно усложняет ситуацию", - подытожил он.

Россия
Владимир Путин
геноцид
Гаагский трибунал
Мир
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