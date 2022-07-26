Если Европа решит заключить соглашение с Путиным, тот будет давить сильнее, - Кулеба
Европа может попытаться заключить соглашение с президентом России Владимиром Путиным, чтобы получить дешевый газ ценой отказа военной поддержки Украины. Но тот только усилит давление
Об этом министр иностранных дел Украины заявил в эфире France24.
"Я не думаю, что есть выбор между обогревом домов и вооружением Украины. Я категорически против, чтобы кто-то делал бы выбор. Это два разных процесса, но я не могу навязывать мнение европейцам. Если они решат заключить соглашение с Путиным, они свободны. Но правда в том, что они не добьются успеха, потому что Путин поймет это как проявление слабости и только увеличит давление", - отметил Кулеба.
По его словам, при такой модели европейцы сначала пойдут на уступки Путина, а затем он разрушит их образ жизни, захватив новые территории.
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