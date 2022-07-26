Об этом министр иностранных дел Украины заявил в эфире France24.

"Я не думаю, что есть выбор между обогревом домов и вооружением Украины. Я категорически против, чтобы кто-то делал бы выбор. Это два разных процесса, но я не могу навязывать мнение европейцам. Если они решат заключить соглашение с Путиным, они свободны. Но правда в том, что они не добьются успеха, потому что Путин поймет это как проявление слабости и только увеличит давление", - отметил Кулеба.

По его словам, при такой модели европейцы сначала пойдут на уступки Путина, а затем он разрушит их образ жизни, захватив новые территории.

26 июля страны ЕС заключили соглашение о сокращении потребления газа на 15%.

Новая попытка газового шантажа России подняла цену на голубое топливо до $1,9 тыс.

25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

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