Если это поспособствует миру в Украине: президент Финляндии заявил, что готов поговорить с Путиным

Об этом информирует YLE.

Нииностио отметил, что готовность разговаривать с российским президентом – это вопрос европейского выбора. Он заявил, что если бы это способствовало достижению мира в Украине, он лично был бы готов говорить с Путиным. Однако, по его словам, сейчас предпосылок для этого нет.

"Не думаю, что он (Владимир Путин, - ред.) сейчас позвонит по телефону", - сказал Нииностио.

Также президент Финляндии выразил надежду, что российское полномасштабное вторжение в Украину не перерастет в замороженный конфликт.