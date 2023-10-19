Если это поспособствует миру в Украине: президент Финляндии заявил, что готов поговорить с Путиным
Президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что готов поговорить с главой России Владимиром Путиным, если это будет способствовать миру в Украине: однако пока он не видит предпосылок для этого
Об этом информирует YLE.
Нииностио отметил, что готовность разговаривать с российским президентом – это вопрос европейского выбора. Он заявил, что если бы это способствовало достижению мира в Украине, он лично был бы готов говорить с Путиным. Однако, по его словам, сейчас предпосылок для этого нет.
"Не думаю, что он (Владимир Путин, - ред.) сейчас позвонит по телефону", - сказал Нииностио.
Также президент Финляндии выразил надежду, что российское полномасштабное вторжение в Украину не перерастет в замороженный конфликт.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без деоккупации Крыма мир в Украине невозможен. По словам Зеленского, несмотря на то, что усилия Украины сосредоточены на освобождении территорий на юге и востоке страны, конечной целью Киева все же является деоккупация Крымского полуострова.
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