"Если это плата за украинскую свободу – я рад": глава МИД Британии о примененных к нему российских санкциях
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что рад российским санкциям против него, "если это плата за украинскую свободу"
Об этом он написал в twitter.
"Российское правительство применило ко мне санкции. Хорошо. Если это плата за поддержку украинской свободы, то я рад санкциям", - пишет он.
- В новом пакете военной помощи Великобритания кроме танков 14 Challenger 2 передаст Украине 30 самоходных артиллерийских установок пушек AS90.
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