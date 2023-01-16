Об этом он написал в twitter.

"Российское правительство применило ко мне санкции. Хорошо. Если это плата за поддержку украинской свободы, то я рад санкциям", - пишет он.

В новом пакете военной помощи Великобритания кроме танков 14 Challenger 2 передаст Украине 30 самоходных артиллерийских установок пушек AS90.

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