Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Если это будет затяжная война, то самое главное, что Украина должна сделать сейчас - это подготовить новых людей, которые отправятся на передовую, особенно офицеров - капитанов, майоров и подполковников, которые являются проводниками в битвах. На передовой есть огромная храбрость, но есть также и непонимание всех боевых отработок для разных типов ведения боя, поэтому необходимо больше прорабатывать такие боевые тренировки, приобретая необходимые навыки", - объяснил полковник запаса.

Глен Грант отметил, что украинские военные учатся в Великобритании, также будут обучаться в Польше и Чешской Республике. Но нужно, чтобы офицеров учили, как руководить боевыми учениями, как руководить боем, чтобы не терять столько солдат. И чтобы каждый раз, когда украинские войска атакуют, атаки были чистыми, аккуратными и неприятными для врага, благодаря тому, что они понимают, что делают.

"Поэтому нам нужно перезапустить учебные центры, чтобы иметь лучшие офицерские кадры, часть из которых должна приехать с передовой и учить, а другая часть должна приехать с передовой и учиться, учиться и учиться, чтобы вернуться на передовую более сильными. Только мозги, умения и навыки Украины выиграют эту войну, а не техника из Америки, БТРы или ATACMS. Победа достигается на поле битвы, и это должны быть люди, которые знают, что они делают, поэтому мы должны подняться на другой уровень. Храбрости недостаточно, когда вы сражаетесь с врагом, вы должны быть также и сообразительными", - отметил Грант.

Ранее британский военный эксперт и полковник запаса Глен Грант отметил, что Россию нужно "поставить на задние лапы", чтобы их центр тяжести сместился назад

Также полковник британской армии в отставке Глен Грант считает , что Россия готовится к тотальной войне

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb