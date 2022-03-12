Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Если есть подозрение, что сына-срочника отправили в Украину – действуйте, - Зеленский русским матерям

Если есть подозрение, что сына-срочника отправили в Украину – действуйте, - Зеленский русским матерям

12 мартa, 2022 суббота
01:56
война с Россией

Президент Владимир Зеленский призвал матерей российских солдат бороться за то, чтобы их сыновей не отправляли на войну в Украину.

Об этом в вечернем своде рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Эспрессо.TV .

"Хочу еще раз сказать всем русским матерям. Особенно - матерям срочников. Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле. Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-нибудь на учебу или куда-нибудь в небоевые условия. Проверьте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут послать воевать против Украины, действуйте немедленно", - заявил глава государства.

Владимир Зеленский предупредил, что российских солдат в Украине не ждет ничего хорошего:

"Не отдавайте своего сына насмерть или плен. Украина никогда не хотела этой ужасной войны. И не хочет. Но будет защищаться столько, сколько придется."

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Владимир Зеленский
Читайте также:
11 мартa, 2022 пятница
В Луцке впервые после начала войны раздались взрывы
Автор
2 мартa, 2022 среда
Во что русские оккупанты превратили Бучу. Фоторепортаж
11 мартa, 2022 пятница
Белорусские войска могут атаковать Украину 11 марта в 21:00, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.93
  • EUR
    Покупка 32.47
    Продажа 34.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
12 мартa
01:43
Польша более чем вдвое увеличивает численность армии и создает терроборону по образцу Украины
01:28
В Украине создан координационный штаб по вопросам обращения с пленными, - Зеленский
01:11
Эксклюзив
Белорусы не хотят идти на войну в Украину, поэтому их убеждают в военных атаках, — политолог Виктор Уколов
00:59
Россия провоцирует Беларусь вступить в войну и безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений, - Генштаб
00:43
Российский генералитет против войны – за ее продолжение только Путин и Шойгу, - глава ГУР Буданов
00:27
Российские войска оккупировали 70% территории Луганской области, – руководитель ОВА Гайдай
00:07
Укрпочта объявила победителя конкурса эскиза почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"
2022, пятница
11 мартa
23:50
Обновлено
Российские оккупанты массово обстреливают Николаев. Видео
23:42
100 тыс. россиян потеряли работу из-за войны в Украине, к концу года безработных будет 9 млн, - Центр противодействия дезинформации
23:32
В Киевской области с помощью Байрактара уничтожен вражеский пункт управления, - Залужный
23:16
Ни один российский теннисист не извинился. Их единственная проблема сейчас, что они не могут перевести деньги, - вторая ракетка Украины Костюк
23:11
Дмитрий Кулеба
Украина 100% будет членом ЕС. Теперь это вопрос времени, – Дмитрий Кулеба
22:57
Deutsche Bank сворачивает деятельность в России
22:50
В Госспецвязи дали 5 советов, как пользоваться интернетом во время войны
22:42
Эксклюзив
Дезертирство, потери, обескровливание армии – вот почему России нужны новые силы в виде белорусов, – нардеп Сергей Рахманин
22:26
К Интернациональному легиону защитников Украины уже присоединились добровольцы из 52 стран, - Минобороны
22:15
Оккупанты сделали на Запорожской АЭС военную базу. Видео
22:10
Эксклюзив
Россия формально не объявляла войну Украине, это значит, что их военные не подпадают под защиту Женевских конвенций – Валерий Чалый
22:06
Россия заблокировала гумкоридоры из Изюма, Мариуполя, Волновахи и нескольких точек Киевщины, - Верещук
22:06
Россия практически разрушила инфраструктуру аэропорта в Ивано-Франковске, - мэр города Марцинкив
22:04
Порошенко
Порошенко: Мы договорились с Зеленским, что выступаем единым фронтом, и это разрушило планы Путина.
21:31
Варшава и Краков исчерпали свои возможности и больше не будут принимать беженцев из Украины, - Госпогранслужба
21:31
Инфографика
Укрпочта
Укрпочта возобновила доставку из маркетплейсов и онлайн-магазинов: работают более 4700 отделений
21:21
В Ирпене поймали 26 мародеров, теперь они будут рыть окопы и убирать улицы. Видео
21:05
ЕС может принять четвертый пакет санкций против России уже в воскресенье. Какие именно они будут
20:59
Дмитрий Кулеба
Никакого прогресса, - Кулеба о переговорах с Россией
20:39
YouTube начинает блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру, - Федоров
20:34
Трюдо четко заявил Зеленскому, что НАТО не закроет небо над Украиной
20:19
Нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире, - ООН
20:09
Одна из крупнейших табачных компаний мира идет с российского рынка
20:01
Порошенко
Закупки оружия, бронежилетов для бойцов и дипломатический фронт: Петр Порошенко рассказал, чем занимается с начала российского вторжения
19:42
Россия может усилить ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре, - Генштаб ВСУ
19:23
долар
США запретили ввоз долларовых банкнот в РФ
18:57
В Харьковской области россияне убили уже более 200 гражданских, из которых 11 детей, - начальник Следственного управления Нацполиции области
18:48
Обновлено
Оккупанты, вероятно, похитили мэра Мелитополя, - Офис президента
18:35
Белорусские войска могут атаковать Украину 11 марта в 21:00, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
18:30
На ЧАЭС обновили запасы дизтоплива для аварийного электропитания части станции, - госинспекция
18:30
О планах полномасштабного российского вторжения в Украину знали еще с января. Пленный летчик рассказал о преступных приказах руководства РФ
18:27
За 12 суток блокады в Мариуполе погибли 1582 жителей, - горсовет
18:22
Байден в Белом доме
Байден объявил новые санкции США против России: запрет на импорт товаров и новых инвестиций
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV