Если есть подозрение, что сына-срочника отправили в Украину – действуйте, - Зеленский русским матерям

Об этом в вечернем своде рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Эспрессо.TV .

"Хочу еще раз сказать всем русским матерям. Особенно - матерям срочников. Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле. Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-нибудь на учебу или куда-нибудь в небоевые условия. Проверьте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут послать воевать против Украины, действуйте немедленно", - заявил глава государства.

Владимир Зеленский предупредил, что российских солдат в Украине не ждет ничего хорошего:

"Не отдавайте своего сына насмерть или плен. Украина никогда не хотела этой ужасной войны. И не хочет. Но будет защищаться столько, сколько придется."

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