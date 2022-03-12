Если есть подозрение, что сына-срочника отправили в Украину – действуйте, - Зеленский русским матерям
Президент Владимир Зеленский призвал матерей российских солдат бороться за то, чтобы их сыновей не отправляли на войну в Украину.
Об этом в вечернем своде рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Эспрессо.TV .
"Хочу еще раз сказать всем русским матерям. Особенно - матерям срочников. Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле. Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-нибудь на учебу или куда-нибудь в небоевые условия. Проверьте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут послать воевать против Украины, действуйте немедленно", - заявил глава государства.
Владимир Зеленский предупредил, что российских солдат в Украине не ждет ничего хорошего:
"Не отдавайте своего сына насмерть или плен. Украина никогда не хотела этой ужасной войны. И не хочет. Но будет защищаться столько, сколько придется."
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