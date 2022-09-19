Об этом в эфире Еспресо рассказал политолог Евгений Магда.

"По состоянию на данный момент, газовые хранилища Европы заполнены более чем на 90%.

Речь идет о том, чтобы обеспечить эффективный механизм солидарности между разными странами. Например, в Латвии около 60% заполненности хранилищ газа, а в Польше - около 100%. Это сложный момент, потому что этот вопрос связан с деньгами и логистикой. Европейских политиков должен вдохновлять и направлять один простой момент - если ЕС выдержит этот отопительный сезон без российского газа отношения с Россией изменятся навсегда", – отметил он.

По мнению Магды, Россия навсегда похоронит свой имидж надежного партнера и станет страной, стремящейся получить какие-то абсолютно призрачные дивиденды и страной, не адекватной существующим вызовам.

"Мы должны четко понимать, что Россия сейчас идет ва-банк, но она рассчитывает на возможность стать такой палкой в муравейнике. Что ее политика станет такой, что ей удастся взбудоражить европейское сообщество. Мы видим протестные акции в разных странах - и в Молдове, и в Австрии люди выходили. Это нормальный процесс для Европы. Давайте зададимся вопросом - а где массовые акции протеста против войны в РФ, ведь она потеряла десятки тысяч своих сограждан. Это всех устраивает? Тогда возникает вопрос - какие основания у ЕС и стран, которые стремятся стать его членами так же, как и НАТО и его партнеров, вопросы сдерживаться в своих действиях против РФ", - подытожил политолог.