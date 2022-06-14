Если Джошуа победит Усика, то в декабре встретится с Фьюри, – промоутер
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер, в случае победы над украинцем Александром Усиком, в декабре 2022 встретится с соотечественником Тайсоном Фьюри
Об этом сообщает RingNews 24.
"Бой между Джошуа и Фьюри всегда будет актуален. Даже поражение от Усика не будет катастрофой, поединок с Фьюри все равно будет возможен. Если же Эй-Джей победит Усика, то вы увидите поединок с Фьюри уже в декабре" , – пообещал Хирн.
Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. В августе украинец и британец должны встретиться в Саудовской Аравии в реванше.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). В апреле после победы над британцем Диллианом Уайтом он в очередной раз объявил, что завершает карьеру.
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11 июня японец Наоя Инуэ опередил Александра Усика в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.
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