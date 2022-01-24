Если для Запада это новость, то для нас эта война длится уже 8 лет: Данилов заявил, что Украина знает планы и намерения РФ готова им противостоять
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что задача РФ – расшатывать внутреннюю ситуацию в Украине, и чтобы эффективно этому противостоять нужно сохранять спокойствие и взвешенность, не разгоняя панику
Об этом Данилов сказал в интервью BBC-Украина.
"Готовы ли мы к их (российским, - ред.) активным действиям? Да, готовы. Будут ли они их проводить? Нам неизвестно, но подготовка у нас к этому идет и здесь не нужно делать какие-то акценты. Мы это понимаем, мы это осознаем", - сказал Данилов.
Он отметил, что напряженность для Украины продолжается еще с 2014 года, когда Россия захватила Крым. Данилов подчеркнул, что в качестве гарантов Будапештского меморандума США и Великобритания не отреагировали на эти события.
"Потом началась война на территории Луганской и Донецкой областей. Сейчас эта война у нас продолжается, она длится уже восьмой год. И если это для находящихся в Вашингтоне и других странах политиков новость, то для нас это настоящее", - отметил секретарь. СНБО.
Данилов подчеркнул, что не стоит разгонять панику в связи с информацией о возможном новом вторжении РФ. Россия демонстрирует агрессивное поведение уже давно, поэтому нужно спокойно и взвешенно отвечать ему.
"Мы понимаем планы и намерения РФ, нам орать здесь не надо. Задача для РФ номер один - это расшатывание внутренней ситуации в нашей стране. И сегодня, к большому сожалению, они очень успешно этим занимаются. Наша задача - в спокойной взвешенной обстановке делать свою дело. Что мы и делаем", - сказал Данилов.
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