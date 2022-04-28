Об этом в комментарии Эспрессо заявил бывший глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Воровать – это вообще плохо. Но когда ты воруешь у государства, которое воюет за свою независимость, которое восстанавливается после войны, то ты уподобляешься тем же россиянам, тоже становишься фашистом. Это даже хуже, чем российские солдаты, вынесшие все, что можно, из Ирпеня, Бучи, Макарова, Гостомеля и продолжают этим заниматься на временно оккупированных территориях.

Меня не поймут наши европейские партнеры, но поймут те, кто будет это читать. Я бы вернул смертную казнь. Хотя понимаю, что это сделать будет почти нереально, но за такие вещи как мародерство во время военного положения всегда была высшая мера наказания", – отметил Разумков.

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Он считает, что избежать злоупотреблений поможет тщательный отбор людей, которые будут внедрять в Украине такой план Маршалла.

"На руководящих должностях в структурах, которые будут заниматься восстановлением Украины, должны стоять люди, которые смогут устоять перед соблазном получить 1, 2, 3, 5 или 10 миллионов. Долларов или гривен – не принципиально, потому что если там появится потенциальный вор, то какую ему зарплату не поставь, а он все равно будет пытаться еще 10 гривен положить себе в карман", – считает Разумков.

Кроме того, политик считает, что контролировать выделенные партнерами средства для восстановления Украины будет легче после вступления нашего государства в Евросоюз. ЕС, кроме инвестиций, помощи или специальных программ, обеспечит контроль за средствами, которые будет получать Украина.

Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым читайте на Эспрессо в пятницу, 29 апреля.

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