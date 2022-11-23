Если дело пойдет по самому худшему сценарию, придется эвакуировать часть жителей Киева, - Кличко
Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что власти готовятся к худшему сценарию, при котором из-за повреждений россиянами объектов критической инфраструктуры придется эвакуировать часть жителей столицы
Об этом Кличко заявил в интервью Bild .
По его словам, Киев может ожидать "наихудшая зима со времен Второй мировой войны".
"Надо также готовиться к самому худшему сценарию. Он возможен, если бы произошло повсеместное отключение электроэнергии, а температура стала еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы до этого дошло", - сказал Кличко.
Он прибавил, что российский диктатор Владимир Путин хочет заставить киевлян убегать и применяет для этого гражданскую инфраструктуру.
"Путин хочет терроризировать людей, заставляя их мерзнуть без света и таким образом надавить на президента Украины Владимира Зеленского", - отметил Кличко.
В то же время он выразил убеждение, что президенту РФ не удастся добиться своей цели.
"Мое впечатление: люди станут только злее, решительнее. Мы не умрем и не убежим, как того хочет Путин", - подчеркнул Кличко.
- 6 ноября в Киевской городской администрации заявили, что столичные власти пока не готовятся к полной эвакуации жителей , но такая вероятность существует в случае полного блекаута.
- 21 ноября заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что выезжать из Украины из-за отключения электроэнергии не нужно.
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