Если дело Богуслаева будет "мутным", не исключено, что это борьба олигархов за стратегические предприятия, - политолог Кулик
В деле о госизмене президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева могут быть разные причины, одна из них - лоббизм олигархов
Об этом в эфире Эспрессо сказал политолог Виталий Кулик.
"В этом деле точка должна быть поставлена следователями и судом. Мы увидим, как будет избираться мера пресечения и доживет ли это дело с таким обвинением и исходными данными в суд", - подчеркнул он.
По мнению политолога. все будет зависеть от улик и процесса.
"Если есть конкретные факты госизмены - передача данных, агрегатов и технической документации, применяемой россиянами по штурмовой авиации - это одна история, человек четко и прозрачно участвовал в госизмене. Если этот вопрос достаточно мутный, который можно двойно-тройно протрактовать, я не исключаю, что здесь имели место определенное лоббирование олигархических групп, ведущих борьбу за контроль над стратегическими предприятиями", - подытожил Кулик.
- 22 октября СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" по подозрению в работе на РФ, а также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.
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