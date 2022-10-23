Об этом в эфире Эспрессо сказал политолог Виталий Кулик.

"В этом деле точка должна быть поставлена следователями и судом. Мы увидим, как будет избираться мера пресечения и доживет ли это дело с таким обвинением и исходными данными в суд", - подчеркнул он.

По мнению политолога. все будет зависеть от улик и процесса.

"Если есть конкретные факты госизмены - передача данных, агрегатов и технической документации, применяемой россиянами по штурмовой авиации - это одна история, человек четко и прозрачно участвовал в госизмене. Если этот вопрос достаточно мутный, который можно двойно-тройно протрактовать, я не исключаю, что здесь имели место определенное лоббирование олигархических групп, ведущих борьбу за контроль над стратегическими предприятиями", - подытожил Кулик.

22 октября СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" по подозрению в работе на РФ, а также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.