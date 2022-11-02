Если давление на оккупантов будет достаточным, то они оставят правый берег Херсонщины до конца года, - командир подразделения "Терра" Волохов
Командир подразделения разведчиков "Терра" Николай Волохов заявил, что если достаточно давить на россиян, они оставят основные территории правобережной Херсонщины до конца 2022 года
Об этом он сказал в эфире Еспресо.
По словам Николая Волохова, на Херсонском направлении ситуация стабильная и украинские защитники начали комплекс действий, который приведет к уничтожению оккупантов.
"Если поддерживать достаточный уровень давления (на оккупантов, - ред), они соберутся и покинут основные территории на правом берегу до конца года или наступления холодов", - отметил он.
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