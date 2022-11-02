Об этом он сказал в эфире Еспресо.

По словам Николая Волохова, на Херсонском направлении ситуация стабильная и украинские защитники начали комплекс действий, который приведет к уничтожению оккупантов.

"Если поддерживать достаточный уровень давления (на оккупантов, - ред), они соберутся и покинут основные территории на правом берегу до конца года или наступления холодов", - отметил он.

18 октября коллаборанты и российские оккупанты объявили о переселении мирного населения оккупированной Херсонщины на левый берег Днепра.

19 октября глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все подразделения "администрации" Херсонской области переезжают на левый берег Днепра .

24 октября полковник СБУ Роман Костенко отметил, что у Украины есть шанс выбить противника на левый берег Днепра.

26 октября Генштаб сообщил, что российские захватчики оборудуют оборонительные рубежи на оккупированной части левого берега Днепра.

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