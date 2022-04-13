Если что-нибудь случится с Медведчуком, будет отвечать Зеленский, - за кума Путина вступился спикер Госдумы РФ
Вячеслав Володин говорит, что Медведчук был инициатором реализации минских соглашений в рамках парламентского измерения в нормандском формате
Об этом Володин написал в телеграмме.
"Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства - главное его отличие от Зеленского, танцующего под дудку США", - написал спикер Госдумы РФ.
По словам Володина, якобы из-за этого Медведчука не поддерживают США и ЕС.
"Зеленский пытается подать его предателем, заковав в наручники. Для него он конкурент номер один. Все это понимают. Если что-нибудь случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому", - пригрозил Володин.
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- В МВД отреагировали на предложение Зеленского по обмену задержанного Медведчука: "Когда сдаст все пароли и явки".
- 13 апреля заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил угрозами на предложение обменять задержанного лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленников.
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