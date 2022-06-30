Если честно, это очень смешно. Олаф Шольц ответил Путину на его заявления об "империализме НАТО"
Канцлер Германии назвал бессмысленными обвинения российского президента об "имперских амбициях" НАТО
Об этом Шольц сказал по завершении саммита Альянса в Мадриде.
"Честно говоря, это довольно смешно", – сказал Шольц после саммита НАТО в Берлине. НАТО является оборонным альянсом, не атакует другие страны и не представляет угрозы никому в соседстве, — пояснил глава ФРГ.
"На самом деле это Путин сделал империализм целью и объектом своей политики", — подчеркнул канцлер ФРГ.
- 30 июня Путин оправдывал агрессию тем, что "Запад использует Украину для сдерживания России".
- 30 июня президент США Джо Байден заявил, что сказал Путину: "Если он вторгнется в Украину, мир объединится против агрессии".
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