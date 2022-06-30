Об этом Шольц сказал по завершении саммита Альянса в Мадриде.

"Честно говоря, это довольно смешно", – сказал Шольц после саммита НАТО в Берлине. НАТО является оборонным альянсом, не атакует другие страны и не представляет угрозы никому в соседстве, — пояснил глава ФРГ.

"На самом деле это Путин сделал империализм целью и объектом своей политики", — подчеркнул канцлер ФРГ.

30 июня Путин оправдывал агрессию тем, что "Запад использует Украину для сдерживания России".

30 июня президент США Джо Байден заявил, что сказал Путину: "Если он вторгнется в Украину, мир объединится против агрессии".

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