Открытие: в Украине есть овердофига людей, действительно испытывающих какое-то мазохистское удовольствие от того, что происходит со страной, и как страдают украинцы. При чем они тоже страдают со всеми, но удовольствие от "а я же говорила" перекрывает все ужасы войны.

Это чем-то похоже на второе пришествие Христа для религиозных фанатиков, который пришел наконец, и сжигает всех грешников адским огнем онлайн. Да, жжет их, но какое удовольствие наблюдать за тем, как горят все, кого презирали и кто бесил.

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Эти люди сжимают губы в ниточку и пожимают свысока плечами. "Страдаете? Что ж, вы это заслужили". Эти люди стоят над жертвой ДТП, которой автомобиль переехал ноги на пешеходном переходе, заглядывают искренне в глаза и спрашивают: "А ты чего не смотрела по сторонам? Можешь на меня обижаться, окровавленный человек с переломанными ногами, но ты это заслужила, но это верно". И идут дальше, довольные собой.

Эти люди получают оргазмическое удовольствие от наступления справедливости и наказания и увидели их в войне в Украине. Да, конечно, жаль, украинцы, что с вами такое происходит, но... За последние годы после "но" украинцам приносят очень много противных манипуляций. Зато можно четко теперь определить, что каждый, употребляющий "но" – тебе не друг.

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Да, страшная война, но зачем вы бомбили Донбасс 8 лет?

Да, разрушают ракетами жилые дома, но зачем вы там прячете ПВО между ними?

Да, у вас миллионы беженцев, тысячи убитых, сирот и искалеченных, но почему вы так неблагодарны?

Знайте: если человек употребляет слово "но" о войне и украинцах — перед вами манипулятор. Пусть даже после "но" будут идти мегакрасноречивые метафоры, контраргументы и риторические приемы.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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