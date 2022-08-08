Об этом в эфире Эспрессо сказал грузинский политолог Гела Васадзе.

"Если бы в 2008 году, не то чтобы Грузия получила хотя бы малую часть той поддержки, которая оказывается Украине, но и если бы кто-нибудь осудил российскую агрессию, я больше, чем уверен, что бы не было ни Крыма, ни сегодняшней войны в Украине. К сожалению, этого не произошло", - отметил он.

По его мнению, Запад способствовал приходу к власти олигарха, связанного с РФ, Бидзины Иванишвли и его "Грузинской мечты".

"Власть в Грузии является конформистской и главным критерием для нее является не раздражать Кремль. Сейчас ничего удивительного в том, что происходит абсолютно нет. Если в течение 10 лет наши власти делали все, чтобы не раздражать кремль, то почему они должны изменить свою позицию сегодня. К сожалению, то, что происходит вполне прогнозируемо. Что дает мне надежду - грузинское общество против такой позиции и однозначно поддерживает Украину по всем направлениям", - подытожил Васадзе.