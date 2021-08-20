"Если бы я отвечал за все, что говорят коллеги в Раде, меня можно было бы лишить лицензии": Разумков заступился за канал "НАШ"

Об этом он сообщил на брифинге журналистам, передает Интерфакс-Украина .

"Я очень надеюсь, что суд будет объективным, беспристрастным при рассмотрении этого вопроса", - сказал Разумков.

Голова ВР добавил, что нельзя наказывать канал за высказывания гостей в эфирах.

"Моя личная позиция - если бы я отвечал за все, что говорят наши коллеги с трибуны в Верховной Раде Украины, меня тоже уже можно было бы лишить лицензии. Если бы это все-таки касалось высказываний журналистов, мне было бы это более понятно. Что касается гостей - у нас персональная ответственность ", - отметил Разумков.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365" (канал "НАШ").