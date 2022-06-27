Если бы я хотел уволить Баканова, я уже бы его уволил, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина .

"Что касается руководителя Службы безопасности Украины: во-первых, если бы я захотел его уволить, я бы его уволил, а во-вторых, у нас происходит инспекция всех правоохранительных органов сейчас. Именно потому, что 24 февраля произошло полномасштабное вторжение РФ" , – заявил он.

По его словам, "некоторые представители правоохранительных органов куда-то подевались, вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и народ".

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"По разным причинам. Смена руководства любого правоохранительного органа, подчеркиваю, кого угодно, зависит только от этого. Чем я и занимаюсь", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что полностью поддерживает реформу СБУ.

"Закон о реформе был проголосован в первом чтении. Правда, это было до войны. Война вносит коррективы. Мы будем продолжать (реформу, - ред.) на пути в ЕС. Но я еще раз подчеркиваю, мы проводим реформы для себя, а не для Европейского Союза", – отметил президент.