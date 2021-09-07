Если бы выборы в Раду состоялись в ближайшее время, "Слуга народа" набрала бы 25% голосов, "Европейскую Солидарность" поддержали бы 14%, - опрос
Если бы выборы в Раду прошли в ближайшее время то наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа", второе место заняла бы "Европейская Солидарность"
Такие данные среди тех, кто определился с кандидатом и пошел бы на выборы, приводит социологическая группа "Рейтинг".
Так, парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,8% тех, кто будет голосовать и определился с выбором.
За партию "Европейскую Солидарность" проголосовали бы 14,1% избирателей, а за "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%.
Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию "Сила и честь" поддерживают 4,9%, партию Мураева "Наши" - 4,7%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%, Радикальная партия Олега Ляшко - 4,2%, партию Шария - 3,6%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,4%, условную партию Притулы - 3,2%.
Рейтинг других партий - до 3%.
- Напомним, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 31,1% граждан. Петра Порошенко поддержали бы 13,3% украинцев.
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