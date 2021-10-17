Если бы власть не вмешалась, цена газа для людей была бы 50 грн - Зеленский

Об этом Зеленский заявил в эфире программы "Факты недели" на ICTV, сообщает Интерфакс-Украина .

По его словам, если бы правительство не вмешался в ситуацию, цена на газ достигла бы 50 грн.

"Поймите, сейчас мы все видим, что цена уже $2 тыс. То есть цена реальная на рынке, если бы власть не вмешалась, цена была бы для людей, как минимум, 50 грн, а так для людей от НАК "Нафтогаз" - около 8 грн. Я думаю, что это важный пакет в год, который ввели мы, еще раз хочу повторить, как раз вовремя", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине пока достаточно запасов газа.

"Хочу всех успокоить. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами", - заверил Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb