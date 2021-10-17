Если бы власть не вмешалась, цена газа для людей была бы 50 грн - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рыночная цена на газ сейчас превышает 50 грн за кубометр
Об этом Зеленский заявил в эфире программы "Факты недели" на ICTV, сообщает Интерфакс-Украина .
По его словам, если бы правительство не вмешался в ситуацию, цена на газ достигла бы 50 грн.
"Поймите, сейчас мы все видим, что цена уже $2 тыс. То есть цена реальная на рынке, если бы власть не вмешалась, цена была бы для людей, как минимум, 50 грн, а так для людей от НАК "Нафтогаз" - около 8 грн. Я думаю, что это важный пакет в год, который ввели мы, еще раз хочу повторить, как раз вовремя", - сказал Зеленский.
Он добавил, что в Украине пока достаточно запасов газа.
"Хочу всех успокоить. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами", - заверил Зеленский.
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