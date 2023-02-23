"Если бы украинцы восстановили права венгерского меньшинства, мы бы не блокировали созыв комитета Украина-НАТО", - МИД Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт не будет блокировать работу комитета Украина-НАТО на уровне министров, если Киев выполнит условия венгерских нацменьшинств
Об этом глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сиярто заявил в интервью Index.
"Передача оружия и бесправия венгерской национальной общины не имеют ничего общего между собой. Мы не поставляем оружие, потому что считаем, что это однозначно приведет лишь к продолжению и эскалации войны. Если бы украинцы восстановили извечные права венгерских меньшинств, мы бы не блокировали, а содействовали созыву министерского комитета Украина-НАТО. Мы четко связываем этот вопрос с делом венгерского меньшинства", - заявил глава МИД Венгрии.
Да, он утвердил, что Будапешт стремится вернуть венграм в Украине права, которые они имели в 2014 году.
"Чтобы можно было изучать венгерский язык вплоть до университета, чтобы можно было закончить его на родном языке, чтобы не нужно было портить венгерские лекции в закарпатских культурных центрах украинским дубляжем. Проблема сейчас действительно актуальна, ведь с сентября этого года школы нацменьшинств практически прекратят свое существование". Остаются только государственные школы с обучением на языках национальных меньшинств", - добавил Петер Сиярто.
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