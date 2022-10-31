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Главная война с Россией Если бы Украина выступила против разоружения Израиля, в РФ кричали бы, что мы хотим снова быть ядерным государством, - Огрызко
Эксклюзив

Если бы Украина выступила против разоружения Израиля, в РФ кричали бы, что мы хотим снова быть ядерным государством, - Огрызко

31 октября, 2022 понедельник
23:23
война с Россией Владимир Огрызко

Украина, проголосовавшая за ядерное разоружение Израиля, показала свою последовательную и принципиальную позицию по распространению ядерного оружия

Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Я думаю, что здесь ситуация абсолютно ясна – Украина с момента, когда она отдала свое ядерное оружие четко и ясно заявила, что мы против распространения ядерного оружия по миру – безотносительно того, кого это касается", - отметил он.

Огрызко назвал позицию Украины последовательной и принципиальной.

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"Если эта позиция изменится – тогда будет изменен и формат голосования. Пока, мы стоим на этих позициях. Мне кажется, представить то, что мы проголосовали по другому – то в Москве через несколько секунд кричали бы, что Украина подтвердила, что она хочет стать ядерным государством Хотите ли мы такого развития событий? Очевидно, что нет. Те, кто кричат о зраде и о том, что мы голосовали вместе с Россией и Белоруссю - это на самом деле то, куда нас загоняет московская пропаганда. Зрады - ее там нет. Есть принципиальная позиция, которой мы придерживаемся", - подытожил эксминистр.

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Украина
ООН
Израиль
ядерное оружие
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