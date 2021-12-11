Если бы Украина приобрела членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО допустило стратегическую ошибку, не предоставив Украине членства в Альянсе до 2014 года
Об этом сообщает Голос Америки.
По его словам, тот факт, что Украина до 2014 года не стала членом Альянса, был стратегической ошибкой НАТО.
"Если бы Украина приобрела членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии. Это была стратегическая ошибка Альянса – отложить обретение членства Украиной. Потому что это был бы лучший способ гарантирования не только безопасности Украины, но и безопасности евроатлантического пространства. Путин бы никогда не рискнул войти в прямой конфликт с вооруженными силами Альянса", – сказал Кулеба.
- Напомним, 10 декабря Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не собирается уступать России в одностороннем порядке в вопросах ОРДЛО.
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