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Если бы Украина приобрела членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии, - Кулеба

11 декабря, 2021 суббота
12:22
война с Россией Дмитрий Кулеба на форуме в Закарпатье

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО допустило стратегическую ошибку, не предоставив Украине членства в Альянсе до 2014 года

Об этом сообщает Голос Америки.

По его словам, тот факт, что Украина до 2014 года не стала членом Альянса, был стратегической ошибкой НАТО.

"Если бы Украина приобрела членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии. Это была стратегическая ошибка Альянса – отложить обретение членства Украиной. Потому что это был бы лучший способ гарантирования не только безопасности Украины, но и безопасности евроатлантического пространства. Путин бы никогда не рискнул войти в прямой конфликт с вооруженными силами Альянса", – сказал Кулеба.

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русская агрессия
НАТО
членство в НАТО
Дмитрий Кулеба
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