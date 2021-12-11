Если бы Украина приобрела членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии, - Кулеба

Об этом сообщает Голос Америки.

По его словам, тот факт, что Украина до 2014 года не стала членом Альянса, был стратегической ошибкой НАТО.

"Если бы Украина приобрела членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии. Это была стратегическая ошибка Альянса – отложить обретение членства Украиной. Потому что это был бы лучший способ гарантирования не только безопасности Украины, но и безопасности евроатлантического пространства. Путин бы никогда не рискнул войти в прямой конфликт с вооруженными силами Альянса", – сказал Кулеба.