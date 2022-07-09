Если бы у нас были ракеты с дальностью до 300 км, Россия перешла бы к обороне, - боец ВСУ Козловский
Военнослужащий Вооруженных сил Украины Анатолий Козловский считает, что если бы Вооруженные силы Украины имели ракеты дальностью впечатления до 300 км, страна-агрессорка Россия перешла бы к обороне
Украинский защитник поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Думаю, если бы у нас было оружие, которое может поражать на 300 км, мы бы на стратегическом уровне уничтожали штабы и склады врага. Это замедляло бы россиян и заставило бы их изменить тактику и перейти к обороне. Ведь логистические цепи были бы нарушены и войска РФ не имели возможность безопасно передислоцироваться и размещать штабы", - отметил Козловский.
Воин подчеркнул, что за последнюю неделю Вооруженные силы Украины нанесли по тылам россиян мощные ракетные удары.
"Наверное, все видели, как за последнюю неделю с помощью HIMARS мы прошли по тылам донецкой группировки, по херсонскому направлению, где были поражены склады с боеприпасами тактического или оперативного уровней", - отметил Анатолий Козловский.
- 7 июля в результате "хлопков" оккупанты лишились большого количества боеприпасов и горючего.
- В день, 8 июля, украинские защитники уничтожили5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное