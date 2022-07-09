Украинский защитник поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Думаю, если бы у нас было оружие, которое может поражать на 300 км, мы бы на стратегическом уровне уничтожали штабы и склады врага. Это замедляло бы россиян и заставило бы их изменить тактику и перейти к обороне. Ведь логистические цепи были бы нарушены и войска РФ не имели возможность безопасно передислоцироваться и размещать штабы", - отметил Козловский.

Воин подчеркнул, что за последнюю неделю Вооруженные силы Украины нанесли по тылам россиян мощные ракетные удары.

"Наверное, все видели, как за последнюю неделю с помощью HIMARS мы прошли по тылам донецкой группировки, по херсонскому направлению, где были поражены склады с боеприпасами тактического или оперативного уровней", - отметил Анатолий Козловский.

7 июля в результате "хлопков" оккупанты лишились большого количества боеприпасов и горючего.

В день, 8 июля, украинские защитники уничтожили5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.

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