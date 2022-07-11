Если бы у администрации Байдена была информация о том, что Ермак - российский агент, уже была бы реакция, - профессор Айзенберг
Если бы у администрации президента США Джо Байдена была информация о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак - российский агент, был бы уведомлен Владимир Зеленский
Об этом в эфире Еспресо заявил профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг.
"Байден получает информацию от разведки. США реагируют, если такую информацию получают. Смотрите, есть два действующих депутата Верховной Рады - Деркач и Дубинский, которых США обвинили в том, что они агенты России и против них введены санкции за то, что они российские агенты. Они все еще являются депутатами. США ввели санкции против Коломойского, Украина против него не ввела ничего", - сказал он.
По мнению профессора, когда США получают подобную информацию – они реагируют.
"Я думаю, если бы у администрации были данные, что Ермак имеет связи с российскими спецслужбами. Номер один - администрация довела бы это до сведения Зеленского. Номер два - если бы не было реакции, было бы то же самое, что с Деркачем и Дубинским, были бы введены санкции. Мне кажется, что было бы именно так, учитывая то, что творится - идет война, учитывая, что он очень влиятельный человек в окружении президента Зеленского.Я думаю, что если бы такие данные в администрации были - они бы как-то действовали. Мне кажется, что это письмо конгрессвумен Спартц скорее является политическим, чем имеет цель действительно получить какую-то сенсационную информацию относительно Ермака", - подытожил Айзенберг.
- 9 июля Виктория Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения в отношении безопасности переговоров с Ермаком. МИД Украины отреагировало.
- В тот же день руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин и журналистка Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение о связи Ермака с Россией.
- 10 июля украинская диаспора в США осудила заявления Спартц о Зеленском и его команде.
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