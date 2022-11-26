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OPINION

Если бы Суровикин умел читать...

Сергей Марченко
26 ноября, 2022 суббота
18:09
Мнение

Майор Гриффин еще в 1994-м заключил, что разрушение инфраструктуры не будет эффективным в войнах будущего

В 1994 году майор ВВС США Томас Гриффит защитил диссертацию под названием "Стратегические удары по национальным системам электроснабжения".

Он разобрал несколько кейсов атак на инфраструктуру Северной Кореи (уничтожено 90%, две недели полного "блэкаута"), Вьетнама (85-90%) и Ирака (свыше 90%).

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Майор Гриффит пришел к выводу, что атаки электросетей практически не влияют на военный потенциал. Военные объекты имеют самый высокий приоритет подключения к сетям, кроме того, они автономны и могут работать без гражданской инфраструктуры.

Более уязвимо население. Действительно, удары по инфраструктуре увеличивают недовольство, но во время войны оно не приводит к антиправительственным выступлениям. Напротив, отмечается рост национализма и готовность к жертвам ради победы.

Майор Гриффит пришел к выводу, что атаки электросетей практически не влияют на военный потенциал

Больше всего от ударов по инфраструктуре страдает промышленность. Такая стратегия может быть очень успешной для уничтожения ВПК и способности производить вооружение и боеприпасы. Однако атаки инфраструктуры нет смысла, если вооружение и боеприпасы поставляют союзники, а производство и ремонт военной техники вынесено за пределы воюющей страны (привет, русские!).

Давление на лидеров разрушением инфраструктуры неэффективно. Какие-либо уступки агрессору население воспринимает как слабость, поэтому никаких политических дивидендов или лучшей переговорной позиции разрушение инфраструктуры не дает. Напротив, разрушение гражданской инфраструктуры очень плохо воспринимается внешними наблюдателями.

Из этого майор Гриффин делает вывод, что разрушение инфраструктуры не будет эффективным в войнах будущего и не рекомендует такую стратегию Пентагона.

Возможно, если бы Суровикин умел читать, он вынес бы из этого труда что-нибудь полезное. Но нет...

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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