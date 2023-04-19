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OPINION

Если бы "слива" Тейшейры не было, его стоило придумать

19 апреля, 2023 среда
08:06
Мнение

Массив обнародованной информации дает нужные аргументы, что мир при победе Украины будет более безопасным и прогнозируемым

Мы не знаем, кто стоит за утечкой документов Пентагона, и кто из нее будет пользоваться. И не очевидно, что когда-нибудь будем знать. Сама история конечно досадная, но не катастрофическая, ничего критически нового мы пока не получили, при этом часть документов манипулирована. Однако если бы этого утечки не было, то в каком-то смысле его нужно было бы придумать.

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Например, в одном из "слитых" документов говорится о якобы обещании Китая тайно поставлять России летальное оружие. Китайцы вынуждены реагировать и сказать, что не будут поставлять ее ни нам, ни России. Они просто так ничего не делают и это заявление китайского министра иностранных дел тоже не случайно. Китайцы будут играть на ничью и свое участие в определении новой европейской системы безопасности. Они найдут много поклонников в незападном мире, но немало и в западном. Можно как угодно относиться к Марин Ле Пен, но ее слова, что выигрыш России означает катастрофу, а наш — Третью мировую, разделяют, к сожалению, больше, чем готовы сказать публично.

В одном из "слитых" документов говорится о якобы обещании Китая тайно поставлять России летальное оружие. Китайцы вынуждены реагировать и сказать, что не будут поставлять ее ни нам, ни России. Они просто так ничего не делают

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Равно как и ее слова, что нам нужно предоставить оборонительное, а не наступательное оружие. Эти слова также совпадают с одним из слитных документов, что для Китая красной линией будут системные атаки на территорию России. Игра частей западного и незападного миров на ничью — очень серьезный вызов. Его нельзя отразить с помощью эмоций, здесь нужны аргументы, что мир при победе Украины будет более безопасным и прогнозируемым. Причем аргументы, не понятные нам, а те, которые будут понятны другим — тем, кто ставит свои интересы на первое место. И это будет одной из главных задач в этом году и на перспективу. Нынешний год будет годом геополитики.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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Павел Климкин
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