Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Владислав Атрошенко дал комментарий о решении суда об отстранении его от должности мэра Чернигова.



"Сейчас рассматриваются два дела. Первое – ГБР (Государственное бюро расследований – ред.) работает над делом по выезду моей жены на служебном автомобиле Toyota и это рассматривается как нарушение, потому что привлечено имущество общины. А второе – НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения) коррупции - ред.) обвиняет меня по двум вопросам, что скрывал частный автомобиль Tesla от войны и дал поручение своему водителю и использовал его бесплатно в качестве драйвера для вывоза этого авто", - рассказал мэр Чернигова.



Владислав Атрошенко заметил на противоречии, потому что в июле он ехал в командировку в Лугано (Швейцария) на частном авто, тогда он ничего не нарушил.



"НАПК меня обвиняет, что я в июле начал думать, как скрыть Теслу, а по другому делу, что жена уехала на авто марки Toyota. Приведите мне, хотя бы еще один пример судебного преследования любого чиновника, который в ситуации пребывания на расстоянии выстрела танка Т-72 в город, вывез жену с двумя детьми на том, что было под рукой, у них 15 минут было на сборы. Если бы россияне вошли в город, то это была бы очень серьезная точка давления и имела бы большие риски и последствия для меня, как городского главы.У меня не было времени, я занимался обороной города, что, кстати, был награжден президентом Украины", – объяснил Атрошенко.

2 июля Атрошенко сообщил , что ему запретили рабочий въезд в Швейцарию , на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности.

3 июля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнул , что мэры, которые жалуются из-за запрета на выезд из Украины, могут лишиться своих должностей.

7 декабря мэра Чернигова Владислава Атрошенко отстранили от должности на год за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Атрошенко опубликовал обращение, в котором назвал такое решение принятым под давлением из Офиса президента и пообещал подать апелляцию