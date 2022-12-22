"Если бы россияне зашли, то это была бы серьезная точка давления": Атрошенко о решении вывезти семью из города
Владислав Атрошенко, городской глава Чернигова, отметил, есть ли еще один пример судебного преследования любого чиновника за то, что вывез жену с двумя детьми из города, находившегося на расстоянии выстрела танка Т-72
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Владислав Атрошенко дал комментарий о решении суда об отстранении его от должности мэра Чернигова.
"Сейчас рассматриваются два дела. Первое – ГБР (Государственное бюро расследований – ред.) работает над делом по выезду моей жены на служебном автомобиле Toyota и это рассматривается как нарушение, потому что привлечено имущество общины. А второе – НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения) коррупции - ред.) обвиняет меня по двум вопросам, что скрывал частный автомобиль Tesla от войны и дал поручение своему водителю и использовал его бесплатно в качестве драйвера для вывоза этого авто", - рассказал мэр Чернигова.
Владислав Атрошенко заметил на противоречии, потому что в июле он ехал в командировку в Лугано (Швейцария) на частном авто, тогда он ничего не нарушил.
"НАПК меня обвиняет, что я в июле начал думать, как скрыть Теслу, а по другому делу, что жена уехала на авто марки Toyota. Приведите мне, хотя бы еще один пример судебного преследования любого чиновника, который в ситуации пребывания на расстоянии выстрела танка Т-72 в город, вывез жену с двумя детьми на том, что было под рукой, у них 15 минут было на сборы. Если бы россияне вошли в город, то это была бы очень серьезная точка давления и имела бы большие риски и последствия для меня, как городского главы.У меня не было времени, я занимался обороной города, что, кстати, был награжден президентом Украины", – объяснил Атрошенко.
- 2 июля Атрошенко сообщил , что ему запретили рабочий въезд в Швейцарию , на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности.
- 3 июля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнул , что мэры, которые жалуются из-за запрета на выезд из Украины, могут лишиться своих должностей.
- 7 декабря мэра Чернигова Владислава Атрошенко отстранили от должности на год за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Атрошенко опубликовал обращение, в котором назвал такое решение принятым под давлением из Офиса президента и пообещал подать апелляцию
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