Если бы Россия не остановила действия НАТО в Украине, то Альянс начал бы войну под предлогом Крыма: новые фейки от РФ
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал на утро 20 июля
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, по состоянию на утро 20 июля россияне запустили еще три больших обмана
Представители Посольства России в США заявили, что "утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ошибочны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан независимо от этнической и языковой принадлежности".
Дезинформация : российские СМИ муссируют тезис, который, якобы принадлежит руководителю Ирана Али Хаменеи: "если бы Российская федерация не остановила действия НАТО в Украине, то через некоторое время альянс начал бы войну под предлогом Крыма".
Фейк : Российский пропагандист Дмитрий Соловьев обвинил украинских беженцев в том, что это они выкосили поле траву в виде свастики в пригороде Бранденбурга: "Сначала мы помогаем украинским нацистам, приговаривая, что никакого нацизма в Украине нет, а потом удивляемся, откуда же в пригороде Бранденбурга появилась свастика, ведь мы только пустили в страну немного беженцев из Украины".
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