Если бы Путин мог, то уже задействовал бы белорусскую армию и Лукашенко в войне против Украины, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко считает, что Путин не может заставить Лукашенко вступить в войну против Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мы должны учитывать и учитываем, что наши войска стоят на северной границе и Беларусь может вступить в войну против Украины. Однако на сегодняшний день нет информации о том, что Лукашенко готов это сделать. Он колеблется и его риторика очень часто меняется. Я считаю, что если бы Путин мог привлечь белорусскую армию и Лукашенко в войне против Украины, он сделал бы это давно", - пояснил Костенко.
Полковник СБУ подчеркнул, что для Путина очень важно иметь политического союзника в войне против Украины.
"Для Путина очень важно открыть еще один фронт против Украины. Это позволило ему показать действенность ОДКБ. Также для него важно просто иметь союзника. И такую цель он преследует не для стратегического успеха на поле боя, а для политического", - добавил он.
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