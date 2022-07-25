Если бы Путин мог применить ядерное оружие, давно бы это сделал, - дипломат Чалый

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Ядерное оружие перестает быть сдерживающим фактором. Такое оружие стало элементом шантажа для некоторых стран. Это показали Россия и Северная Корея. К сожалению, концепция о сдерживании на средства ядерного оружия просто не работает. Поэтому все ядерное оружие должно быть уничтожено. Пока мы этого не имеем, но идеальное будущее должно быть без ядерного оружия", - пояснил Чалый

Дипломат назвал большой ошибкой Украины отдать ядерное оружие России после распада СССР

"После распада СССР нужно было не отдавать ядерное оружие России. Но нас прижали Казахстан и Беларусь. Да и Россия в то время была несколько иной, но суть от этого не меняется. Поэтому это была наша большая ошибка вместе с США. Поскольку Россия с ядерной оружием хуже обезьяны с гранатой. Поэтому это очень сложная ситуация. Впрочем, я считаю, что если бы Путин мог применить ядерное оружие, то давно это бы сделал. Думаю, он не раз тестировал эту цепочку возможностей. Однако момент для него уже потерян", - добавил он.

20 июля в Американском институте изучения войны ( ISW ) сообщили, что российский президент Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Вооруженных сил Украины на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

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